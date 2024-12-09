Хольгер Руне: «Я хочу максимально раскрыть потенциал и считаю, что если мне это удастся, то я смогу выигрывать ТБШ»

Хольгер Руне надеется скоро выйти на уровень Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

– Что вам нужно изменить в своей игре, чтобы выйти на следующий уровень?

– Нет такого, что я должен полностью ее поменять. Нужны небольшие коррективы. Я работал над некоторыми аспектами на выставочных матчах с Каспером [Руудом] и здесь, на UTS. Если посмотреть на Зверева , то он очень сильно прибавил в последнее время. До травмы он стабильно стоял в топ-5, но он еще прибавил и в следующем году будет одним из главных претендентов на «Большие шлемы». Этого хочу добиться и я. Моя следующая цель – это не победа на каком-то конкретном турнире. Я хочу максимально раскрыть свой потенциал и считаю, что если мне это удастся, то я смогу выигрывать «Большие шлемы».

– Как Синнеру и Алькарасу удалось оторваться от группы преследователей?

– В этом году Синнер показал себя очень цельным игроком. И когда Алькарас играет в свой лучший теннис, он тоже так себя проявляет, но в то же время я вижу, что им обоим еще есть куда расти. Это невероятно, если вспомнить, что Синнер в этом году выиграл почти все. Прелесть тенниса в том, что у каждого всегда есть шанс стать лучше. Алькарас принес теннису большую пользу. Он отличный игрок, многое умеет и демонстрирует это на корте. Надеюсь, скоро я буду на их уровне.