Тиафу – на вопрос о допинг-скандале Швентек: «Даже не слышал об этом»
Фрэнсис Тиафу ответил на вопрос о допинг-скандале Иги Швентек.
В пробе польки обнаружили следы триметазидина, но она доказала, что запрещенное вещество попало в ее организм с загрязненным мелатонином.
«Даже не слышал об этом», – сказал Тиафу на пресс-конференции в Шарлотте.
После этого модератор закрыл тему: «Как бы нам ни хотелось об этом поговорить, сегодня этого не будет».
Швентек уже связывали с допингом – якобы нашли ЭПО в 2021-м, а Польша скрыла
Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sportskeeda.com
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