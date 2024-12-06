Тиафу – на вопрос о допинг-скандале Швентек: «Даже не слышал об этом»

Фрэнсис Тиафу ответил на вопрос о допинг-скандале Иги Швентек.

В пробе польки обнаружили следы триметазидина, но она доказала, что запрещенное вещество попало в ее организм с загрязненным мелатонином.

«Даже не слышал об этом», – сказал Тиафу на пресс-конференции в Шарлотте.

После этого модератор закрыл тему: «Как бы нам ни хотелось об этом поговорить, сегодня этого не будет».

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