Сегодня день рождения Анны Калинской

2 декабря 26 лет исполняется Анне Калинской .

В этом году россиянка вышла в финал на двух турнирах – включая тысячник в Дубае. Кроме того, она впервые сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

В рейтинге Калинская дебютировала в топ-20 и сейчас занимает 14-ю позицию.