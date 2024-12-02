Сегодня день рождения Анны Калинской
2 декабря 26 лет исполняется Анне Калинской.
В этом году россиянка вышла в финал на двух турнирах – включая тысячник в Дубае. Кроме того, она впервые сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема».
В рейтинге Калинская дебютировала в топ-20 и сейчас занимает 14-ю позицию.
Опубликовал: Павел Ниткин
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