Циципас сравнил камбэк Алькараса в финале «Ролан Гаррос» с побегом из Алькатраса

Стефанос Циципас оценил камбэк Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос».

В решающем матче Карлос Алькарас отыграл три матчбола у Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

«Величайший побег из тюрьмы со времен Алькатраса 1962 года», – написал Циципас .

В июне 1962 года трое заключенных – Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглин – совершили побег из тюрьмы Алькатрас, считавшейся неприступной. Они месяцами готовились, выдалбливая вентиляционное отверстие в камерах с помощью ложек и самодельных инструментов, создав манекены для обмана охраны и смастерив плот из плащей. 11 июня они выбрались через вентиляцию на крышу, спустились к воде и уплыли на плоту. Их следы потерялись – до сих пор неизвестно, выжили ли они. Побег остается одним из самых знаменитых в истории.

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