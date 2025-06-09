Евгений Кафельников: «Алькарас выиграет столько «Больших шлемов», сколько захочет»

Евгений Кафельников оценил перспективы Карлоса Алькараса.

Вчера испанец отыграл три матчбола и выиграл на решающем тай-брейке в финале «Ролан Гаррос» против Янника Синнера.

«Алькарас выиграет столько «Больших шлемов», сколько захочет! 👏 5:0 в финалах «Шлемов» – это сенсация», – твитнул Кафельников.

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