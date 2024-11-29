  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Евгений Кафельников: «Должна быть пожизненная дисквалификация для тех, кого поймали на использовании запрещенных веществ!»
6

Евгений Кафельников: «Должна быть пожизненная дисквалификация для тех, кого поймали на использовании запрещенных веществ!»

Евгений Кафельников раскритиковал решения по допинговым делам.

«Должна быть пожизненная дисквалификация для тех, кого поймали на использовании запрещенных веществ! Никаких оправданий и ноль толерантности вне зависимости от того, кто ты!» – твитнул экс-первая ракетка мира.

И грустно, что молодые и будущие игроки (12-16 лет) смотрят на кумиров и, возможно, думают, что в будущем будет нормально использовать стероиды и что все сойдет им с рук 🤷‍♂️! Нынешние игроки подают плохой пример молодому поколению»

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @KYevgeni
logoдопинг
logoЕвгений Кафельников
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кириос о допинг-скандалах Швентек и Синнера: «Нашему спорту конец 😴😭»
2629 ноября, 07:25
Кафельников о допинг-скандалах: «Иногда задаюсь вопросом: почему я не принимал стероиды всю карьеру, чтобы играть 300 матчей в год?»
2328 ноября, 20:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Матс Виландер: «Уверен, что Надаль в какой-то момент станет тренировать – например, Алькараса»
131 минуту назад
Трофеи Северной Пальмиры. Шнайдер проиграла Потаповой, Хачанов победил Бублика, Баутиста-Агут встретится с Коккинакисом
25сегодня, 12:09Live
Циципас о сезоне-2024: «Я был не уверен, что смогу продолжать играть в теннис. Он больше не был для меня важен»
2сегодня, 11:32
Дель Потро встретил Джоковича у трапа самолета
3сегодня, 09:23Фото
Джокович о Синнере: «Когда ему было 14-15 лет, мы уже говорили, что у него будет отличная карьера»
9сегодня, 08:33
Джокович о сезоне-2025: «Я проведу больше турниров, «Большие шлемы» будут в приоритете: сделаю все, чтобы победить»
13сегодня, 07:57
Джокович пришел на финал Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе. Завтра он сыграет с дель Потро
8вчера, 20:27Фото
Рууд обыграл Руне в выставочном матче в Норвегии
3вчера, 19:48
Хачанов о травме ноги, которую получил в конце сезона: «На тренировках дискомфорта не было, оставалось подождать матча. Вроде все зажило»
вчера, 19:13
Глава WADA: «Существует проблема загрязнений. Их не стало больше – просто лаборатории лучше выявляют ничтожно малые количества веществ»
14вчера, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00