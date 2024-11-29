Евгений Кафельников: «Должна быть пожизненная дисквалификация для тех, кого поймали на использовании запрещенных веществ!»

Евгений Кафельников раскритиковал решения по допинговым делам.

«Должна быть пожизненная дисквалификация для тех, кого поймали на использовании запрещенных веществ! Никаких оправданий и ноль толерантности вне зависимости от того, кто ты!» – твитнул экс-первая ракетка мира.

И грустно, что молодые и будущие игроки (12-16 лет) смотрят на кумиров и, возможно, думают, что в будущем будет нормально использовать стероиды и что все сойдет им с рук 🤷‍♂️! Нынешние игроки подают плохой пример молодому поколению»

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?