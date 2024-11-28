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Кафельников о допинг-скандалах: «Иногда задаюсь вопросом: почему я не принимал стероиды всю карьеру, чтобы играть 300 матчей в год?»

Евгений Кафельников отреагировал на допинговые дела в теннисе.

«Иногда задаюсь вопросом: почему, черт возьми, я не принимал стероиды всю карьеру, чтобы играть не 170, а, например, 300 матчей в год 😀? Очень жаль, что сейчас в теннисе происходит такое👎🏿», – твитнул Кафельников.

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @KYevgeni
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logoATP
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