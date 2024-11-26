Тони Надаль о том, гордится ли достижениями Рафаэля: «Мне не очень нравится слово «гордость»

Тони Надаль рассказал, гордится ли достижениями Рафаэля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» на прошлой неделе завершил карьеру. Его дядя Тони тренировал его с детства.

«Мне не очень нравится слово «гордость». Я очень доволен всем, чего он достиг, что выиграл. Но для меня как родственника приятнее всего видеть, что мальчик с мечтой стать великим игроком отдал на это все силы, но не сбился с пути. Он никогда не задавался. Всегда боролся корректно. Это больше всего меня радовало. И мне очень приятно, что люди это ценят.

Конечно, он может уходить с высоко поднятой головой. После всех достижений и многолетней карьеры он заработал невероятное уважение. Оставил приятное впечатление на всех турнирах, в которых участвовал.

Я видел, как он страдает в последнее время. Но я привык к тому, что он страдает. У него было много тяжелых травм – и казалось, что они не позволят ему дальше играть. Так что я привык. И я думаю, что Рафаэлю не на что жаловаться – его жизнь сложилась очень хорошо».

111 фактов о Рафаэле Надале – боится собак, на самом деле правша, снялся в клипе Шакиры