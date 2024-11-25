Директор Кубка Дэвиса о прощальной церемонии Надаля: «Мы сделали все возможное»

Фелисиано Лопес отреагировал на критику прощальной церемонии Рафаэля Надаля.

«Я постараюсь быть очень честным. Нам стоит сконцентрироваться на том, что Рафа выбрал последним турниром Кубок Дэвиса, а не продолжать говорить о церемонии.

Честно говоря, мы сделали все возможное. Так что, думаю, стоит больше сосредоточиться на его выборе турнира».

Напомним, ранее церемонию раскритиковали Тони Надаль , Давид Феррер и Карлос Мойя.