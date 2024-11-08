Синнер в Gucci, Рублев – в Armani, Медведев – в джогерах. Лучшие теннисисты года собрались последний раз перед отпуском
Открытие итогового турнира ATP, в четверг состоявшееся в Турине, впервые с 2018-го прошло в формальном дресс-коде. Последние годы участников ATP Finals наряжаться не просили, так что традиционное групповое фото иногда выглядело довольно комично.
Про разнообразие луков в 2023-м – от «университетских» бомберов до пончо Loro Piana за €3800 – в соцсетях шутили, что все игроки оделись на разные мероприятия: Янник Синнер, например, на знакомство с родителями девушки, а Даниил Медведев – на детскую площадку с Алисой.
В этот раз теннисистам, очевидно, разослали дресс-код «коктейль», предполагающий пиджак и брюки, а все остальное (костюм, галстук) – опционально. Картина на фото, снятом в Музее Рисорджименто, получилась более гармоничная, хоть и не такая джеймсбондовая, как в лондонские времена.
В костюмах пришли Синнер (Gucci) и Александр Зверев (Brunello Cucinelli).
Остальные скомбинировали брюки и пиджаки, Андрей Рублев (кашемировый Giorgio Armani) Алекс де Минаур и Карлос Алькарас (вероятно, спонсорский Louis Vuitton) – двубортные.
Тэйлор Фриц был в невзрачном спонсорском Boss,
Каспер Рууд отличился австралийскими челси R. M. Williams, которые на Зеленом континенте носят и военные, и политики (€490),
а Даниил Медведев – джогерами.
Болельщики средний уровень дрессинга элиты ATP оценили не очень высоко, но не будем забывать, что, когда теннисистов одевали централизованно, это выглядело так (2002-05, 2008):
С кем Медведев и Рублев поборются за последний важный титул сезона?
Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Diego Puletto, Matthew Stockman, Andrew Wong; instagram.com/nittoatpfinals, alexdeminaur, _federtennis