Циньвэнь Чжэн о поражении в финале итогового: «Местами мне не хватало терпения»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала поражение в финале итогового.

Китаянка уступила Коко Гауфф со счетом 6:3, 4:6, 6:7(2). Она подавала на матч в третьем сете.

«Просто пара важных очков. Больше нечего сказать. Матч был очень равным, а концовку решила уже не игра, а выборы, которые мы делали на корте.

Это был матч на выносливость, а не на взрывной теннис. Очень физически выматывающий, и местами мне не хватало терпения.

Когда я играла на Олимпиаде, то была более терпеливой. Но в то же время, если я выигрывала, когда атаковала с коротких мячей и выигрывала, то, возможно, у матча был бы другой исход. Но это теннис. Иногда такое случается.

Здесь я провела несколько отличных встреч. Конечно, финал был тяжелым – много розыгрышей, нужно было быть выносливой, а она стабильный игрок.

Думаю, ее стиль игры отличается от стиля [Арины] Соболенко, которой я тоже проиграла. Оба этих матча заставили меня думать и искать варианты, как бы я могла прибавить.

Матч, который проигрываешь, это урок, который нужно пройти. Так что здесь много позитивного, потому что я впервые играла на итоговом и сейчас я здесь. Но в то же время мне, конечно, больно от поражения в этом матче. Посмотрим, может, в следующий раз я справлюсь лучше.

Главное, что я сражаюсь вне зависимости от того, что происходит на корте. И сезон был хорошим. Это теннис – ты борешься, но не всегда побеждаешь. Но если продолжаешь работать в том же духе, то получишь шанс. Конечно, мне надо прибавлять с точки зрения тенниса. Но надо оставаться сильной, и посмотрим, что будет дальше».

Гауфф весь сезон искала себя, а потом нашла – и взяла турнир лучших теннисисток года