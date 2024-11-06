Гауфф после победы над Швентек на итоговом: «Надеюсь, у меня получится выиграть еще три матча»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Игой Швентек на итоговом турнире WTA.

Американка обыграла ее со счетом 6:3, 6:4 и обеспечила себе выход из группы.

«Я была очень уверена перед встречей, несмотря на нашу личную статистику (11:1 в пользу Швентек – Спортс’‘).

Думаю, я играла в отличный теннис, и даже в те моменты, где я была небрежной, геймы все равно доходили до счета по 40.

Это придавало мне уверенности, и я знала, что если начну играть в свой теннис, то у меня будет шанс победить в матче. В первом сете у меня, кажется, было три гейма подряд с брейк-поинтами, но я не позволила этому меня сбить. Знала, что в конце концов все получится.

На первом итоговом я проиграла в группе 0:3, а сейчас я выиграла оба матча, и это очень здорово. Надеюсь, у меня получится выиграть еще три встречи и завершить так сезон. Но я очень рада сегодняшнему результату, он показывает, что я работаю в правильном направлении».