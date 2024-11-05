Впервые с 2001-го на итоговом турнире не сыграет никто из Большой тройки
На итоговом турнире ATP впервые с 2001 года не сыграет ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль, ни Новак Джокович.
Тогда в Сиднее выступили Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьен Грожан и Горан Иванишевич. Запасным был Томми Хаас.
Чемпионом в тот год стал Хьюитт.
Каким был теннис до Федерера, Надаля и Джоковича?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @josemorgado
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