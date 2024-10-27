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Тэйлор Фриц: «Большинство не в курсе, что я обожаю сладкое»

Тэйлор Фриц рассказал о своем питании.

«Большинство не в курсе, что я обожаю сладкое.

С годами мой рацион изменился и стал ориентирован на поддержание энергии и восстановление мышц после тренировок. Нужно следить, чтобы в течение дня я ел достаточно, чтобы оставаться энергичным. Очень важно контролировать потребление калорий и белков.

[Утро начинается со стакана холодной воды], чтобы организм активизировался. [А завтрак] настраивает меня на весь оставшийся день. Обычно я делаю смузи с сывороточным протеином. Я стараюсь, чтобы в завтраке всегда был белок.

Тренировочный процесс обычно начинается около 8 или 9 утра, при этом я уделяю особое внимание мышцам корпуса, плечам и ногам – областям, играющим важную роль в теннисе и профилактике травм.

Поскольку сами матчи бывают напряженными и продолжительными, [по ходу сезона] во время работы в зале я начинаю делать упор на восстановление».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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