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  • Уимблдон. Квалификация. Чараева сыграет с Парри, Селехметьева – с Саснович, Захарова – с Богдан, Андрееску – с Бранстин
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Уимблдон. Квалификация. Чараева сыграет с Парри, Селехметьева – с Саснович, Захарова – с Богдан, Андрееску – с Бранстин

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

30 июня – 13 июля 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 500 000 фунтов

Открытые корты, трава

Квалификация

Второй круг

Алина Чараева (Россия)Диан Парри (Франция, 17)

Бьянка Андрееску (Канада) – Карсон Бранстин (Канада)

Александра Саснович (Беларусь, 12) – Оксана Селехметьева (Россия)

Анастасия Захарова (Россия, 4)Ана Богдан (Румыния)

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoБьянка Андрееску
logoДиан Парри
Карсон Бранстин
logoАлександра Саснович
logoОксана Селехметьева
logoАнастасия Захарова
logoАна Богдан
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