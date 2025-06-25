Уимблдон. Квалификация. Чараева сыграет с Парри, Селехметьева – с Саснович, Захарова – с Богдан, Андрееску – с Бранстин
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Квалификация
Второй круг
Алина Чараева (Россия) – Диан Парри (Франция, 17)
Бьянка Андрееску (Канада) – Карсон Бранстин (Канада)
Александра Саснович (Беларусь, 12) – Оксана Селехметьева (Россия)
Анастасия Захарова (Россия, 4) – Ана Богдан (Румыния)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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