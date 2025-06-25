Павлюченкова вышла в четвертьфинал впервые с Australian Open

Анастасия Павлюченкова сыграет в четвертьфинале впервые с января.

Россиянка обыграла во втором круге в Истбурне квалифаера Кимберли Биррелл – 7:5, 7:5.

После четвертьфинала Australian Open и до начала этого турнира Павлюченкова проиграла 6 матчей из 8.

Теперь Павлюченкова встретится с Пейтон Стернс или Камиллой Рахимовой.