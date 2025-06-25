Павлюченкова вышла в четвертьфинал впервые с Australian Open
Анастасия Павлюченкова сыграет в четвертьфинале впервые с января.
Россиянка обыграла во втором круге в Истбурне квалифаера Кимберли Биррелл – 7:5, 7:5.
После четвертьфинала Australian Open и до начала этого турнира Павлюченкова проиграла 6 матчей из 8.
Теперь Павлюченкова встретится с Пейтон Стернс или Камиллой Рахимовой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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