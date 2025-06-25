Истбурн (WTA). 2-й круг. Павлюченкова встретится с Биррелл, Блинкова – с Сан, Рахимова – со Стренс, Радукану – с Джойнт
Анастасия Павлюченкова сыграет с Кимберли Биррелл во втором круге в Истбурне.
Анна Блинкова встретится с Лулу Сан, Камилла Рахимова – с Пейтон Стернс.
Сетка здесь.
Lexus Eastbourne Open
Истбурн, Великобритания
23 – 28 июня 2025
WTA 250
Призовой фонд – 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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