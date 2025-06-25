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Истбурн (WTA). 2-й круг. Павлюченкова встретится с Биррелл, Блинкова – с Сан, Рахимова – со Стренс, Радукану – с Джойнт

Анастасия Павлюченкова сыграет с Кимберли Биррелл во втором круге в Истбурне.

Анна Блинкова встретится с Лулу Сан, Камилла Рахимова – с Пейтон Стернс.

Сетка здесь.

Lexus Eastbourne Open

Истбурн, Великобритания

23 – 28 июня 2025

WTA 250

Призовой фонд – 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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Lexus Eastbourne Open
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