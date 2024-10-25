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«Мне теперь штраф 20 тысяч платить». Рублев – судье после предупреждения за брань

Андрея Рублева оштрафовали на очко в матче с Беном Шелтоном.

В четвертьфинале турнира в Базеле при счете 3:3 и 30:15 во втором сете россиянин не принял вторую подачу Шелтона и сказал puta madre (## твою мать – Спортс’‘). За это Рублев получил предупреждение за брань, которое было вторым – первое ему дали за удар по коробке для полотенец. Поэтому его автоматически оштрафовали на очко.

Он начал спорить с судьей.

– Я сам себе это сказал. Я не могу с собой говорить?

– Можешь, но…

– Я даже не прокричал, а сказал себе. Ты сам понимаешь, что это перебор. Посмотри все виды спорта и назови хоть одного спортсмена, который никогда ничего не говорит.

– Я не могу.

– Вот видишь.

– Но это правила тенниса.

– А чем теннис отличается от других видов спорта? Посмотри футбол, посмотри НБА… Я сам себе это сказал, даже не кричал. И я сказал это в свой адрес – а не в чей-то другой.

– Я согласен.

– Ок. Вот и все.

– Просто не используй такие слова. Ты же знаешь, что такие слова приводят к предупреждениям.

– Вот скажи мне, когда у тебя в жизни возникает напряженная ситуация, как можно не реагировать? Ты в пробке стоишь, тебя подрезает какой-нибудь идиот, ты говоришь: «О, проезжай, ты отличный парень»?

– Ты же понимаешь, что это другая ситуация.

– А мне теперь штраф 20 тысяч платить.

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoSwiss Indoors Basel
logoАндрей Рублев
брань
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