Шелтон в матче с Рублевым прервал серию из пяти поражений от игроков из топ-10 и вышел в 1/2 финала в Базеле
Бен Шелтон в четвертьфинале ATP 500 в Базеле обыграл №8 рейтинга Андрея Рублева – 7:5, 6:7(3), 6:4.
Американец четвертый раз в карьере и первый за год обыграл соперника из топ-10. Он прервал серию поражений из пяти матчей, которая длилась с прошлогоднего турнира в Вене.
В полуфинале Шелтон поборется с Артуром Фисом. Единственную встречу выиграл француз, они также играли в 2023-м на Кубке Лэйвера – тогда победил Шелтон.
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости