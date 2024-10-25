Шелтон в матче с Рублевым прервал серию из пяти поражений от игроков из топ-10 и вышел в 1/2 финала в Базеле

Бен Шелтон в четвертьфинале ATP 500 в Базеле обыграл №8 рейтинга Андрея Рублева – 7:5, 6:7(3), 6:4.

Американец четвертый раз в карьере и первый за год обыграл соперника из топ-10. Он прервал серию поражений из пяти матчей, которая длилась с прошлогоднего турнира в Вене.

В полуфинале Шелтон поборется с Артуром Фисом. Единственную встречу выиграл француз, они также играли в 2023-м на Кубке Лэйвера – тогда победил Шелтон.