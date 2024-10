Янник Синнер: «Я планирую играть еще лет 15. Надеюсь, мой организм выдержит»

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о планах на карьеру.

«Я планирую играть еще лет 15, пока мне не исполнится 35-40 лет. Надеюсь, мой организм выдержит.

Говорят, что 15 лет – это много, но это не так. Я приехал сюда, в тот же отель, и понял, что год пролетел очень быстро. Так что мы стараемся сделать все, чтобы я смог играть как можно дольше, но при этом нельзя терять время. Это хороший баланс между прогрессом, работой вместе с желанием победить и нахождением рядом с людьми, которые хотят и могут тебе помочь»

“Next season is going to be very different because I’m in a position that I know I can win big tournaments. This year’s goal is to finish number 1. Next year my goal is to learn a lot of things from the physical and mental side again because in my opinion there is a small step that I can take and try to do as much as possible with as few matches as possible. Obviously if you ask me which tournaments I want to win or not, I keep that for myself, but in my head I know that I can win big tournaments, which in my opinion is already a very important step. I won two Slams this year, so let’s see next year, which obviously are and will always be the most prestigious tournaments for me. I know it will be tough to do better than this year, but let’s see what we can do and let’s hope for the best.”

Следующий сезон будет очень отличаться, потому что я в том положении, где знаю, что могу выигрывать крупные турниры. Цель на этот год – завершить его как №1. А в следующем буду стремиться к тому, чтобы добиваться всего с наименьшим количеством матчей и научиться многому в плане физической и психологической подготовки. Я считаю, что это тот маленький шаг, который я могу сделать.

Если спросите, какие турниры я хочу выиграть, я оставлю это при себе. Но в голове я знаю, что могу брать крупные титулы, что уже считаю важным шагом. В этом году я выиграл два «Больших шлема» – знаю, что в следующем будет тяжело превзойти этот сезон, но посмотрим, что мы сможем сделать. Буду надеяться на лучшее».