Томаш Махач второй раз за две недели победил соперника из топ-10.

Во втором круге в Вене чех обыграл №9 Григора Димитрова – 6:7(5), 6:4, 6:3. Он восьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

10 октября в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Махач прошел №2 Карлоса Алькараса – 7:6(5), 7:5.

Теперь на счету №27 Махача четыре победы над представителями топ-10 при 12 поражениях.

Завтра он поборется с №18 Джеком Дрэйпером , счет в личных встречах 1:1.