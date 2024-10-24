Махач второй раз за две недели победил соперника из топ-10
Томаш Махач второй раз за две недели победил соперника из топ-10.
Во втором круге в Вене чех обыграл №9 Григора Димитрова – 6:7(5), 6:4, 6:3. Он восьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.
10 октября в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Махач прошел №2 Карлоса Алькараса – 7:6(5), 7:5.
Теперь на счету №27 Махача четыре победы над представителями топ-10 при 12 поражениях.
Завтра он поборется с №18 Джеком Дрэйпером, счет в личных встречах 1:1.
Опубликовала: Любовь Энина
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