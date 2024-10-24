0

Махач второй раз за две недели победил соперника из топ-10

Томаш Махач второй раз за две недели победил соперника из топ-10.

Во втором круге в Вене чех обыграл №9 Григора Димитрова – 6:7(5), 6:4, 6:3. Он восьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

10 октября в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Махач прошел №2 Карлоса Алькараса – 7:6(5), 7:5.

Теперь на счету №27 Махача четыре победы над представителями топ-10 при 12 поражениях.

Завтра он поборется с №18 Джеком Дрэйпером, счет в личных встречах 1:1.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoГригор Димитров
logoErste Bank Open
logoКарлос Алькарас
logoТомаш Махач
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чжэн о матче против Фернандес: «Она очень рано встречает мяч, поэтому у тебя мало времени между ударами. Всегда нужно быть начеку»
9 минут назад
Базель (ATP). Руне играет со Штрикером, Рублев, Циципас, Шелтон, Шаповалов, Гоффен вышли в 1/4 финала
1727 минут назадLive
Вена (ATP). Де Минаур играет с Коболли, Хачанов встретится с Накашимой, Зверев, Меньшик, Дрэйпер вышли в 1/4 финала, Тиафу, Димитров выбыли
19сегодня, 15:50Live
Синнер о переживаниях из-за допинг-скандала: «Перед некоторыми матчами я не спал. Например, перед 1/4 «Уимблдона» против Медведева»
10сегодня, 14:59
Шарапова и братья Брайаны в 2025-м будут введены в Зал теннисной славы
8сегодня, 13:30
Гуанчжоу (WTA). Синякова, Данилович, Бронцетти вышли в 1/4 финала, Юань, Бузкова выбыли
3сегодня, 11:48
18-летний Фонсека о том, что передумал поступать в университет: «Синнер посоветовал: «Ты слишком силен, переходи в профессионалы»
5сегодня, 11:47
Бадоса об обвинениях в расизме: «Вся эта травля безумна и нелепа»
9сегодня, 10:37
Токио (WTA). Касаткина, Шнайдер, Чжэн, Фернандес, Кенин, Болтер вышли в 1/4 финала, Хаддад Майя снялась
21сегодня, 10:15
Радукану пропустит из-за травмы четвертый турнир подряд, но рассчитывает восстановиться к Кубку Билли Джин Кинг
6сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51