Гоффен отыграл 3 матчбола и вышел в 3-й четвертьфинал за 3 месяца
Давид Гоффен во втором круге ATP 500 в Базеле победил Юго Эмбера – 3:6, 6:1, 7:6(9). Бельгиец отыграл три матчбола на решающем тай-брейке.
Гоффен в третий раз за последние три месяца сыграет в четвертьфинале: в августе он доходил до этой стадии на турнире в Уинстон-Сейлеме, а в сентябре – на «Мастерсе» в Шанхае.
За выход в полуфинал он сыграет с Хольгером Руне или Домиником Штрикером
Опубликовано: Алёна Майорова
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