Гоффен отыграл 3 матчбола и вышел в 3-й четвертьфинал за 3 месяца

Давид Гоффен во втором круге ATP 500 в Базеле победил Юго Эмбера – 3:6, 6:1, 7:6(9). Бельгиец отыграл три матчбола на решающем тай-брейке.

Гоффен в третий раз за последние три месяца сыграет в четвертьфинале: в августе он доходил до этой стадии на турнире в Уинстон-Сейлеме, а в сентябре – на «Мастерсе» в Шанхае.

За выход в полуфинал он сыграет с Хольгером Руне или Домиником Штрикером