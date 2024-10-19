Музетти о допинговом деле Синнера: «Не стоит из-за этого отрицать все хорошее в итальянском теннисном движении»

Лоренцо Музетти высказался о допинге в итальянском спорте.

По информации эксперта по борьбе с допингом Эдмунда Уиллисона, еще до дела Янника Синнера, в период с 2019 по 2023 год, положительные тесты на клостебол сдали 38 итальянцев из разных видов спорта, в том числе два 17-летних теннисиста: Матильда Паолетти и Мариано Таммаро.

«Большинство случаев не было связано с теннисом, лишь несколько. Если бы было 38 случаев среди теннисистов, тогда, наверное, можно было бы что-то заподозрить.

Но, насколько я знаю, на нашем уровне только Янник сдал положительный тест на это вещество. Так что не стоит из-за этого отрицать все хорошее в итальянском теннисном движении. Наш спорт тщательно контролируется и очень прозрачен. И я не хочу думать ни о чем другом. Я верю в борьбу с допингом».