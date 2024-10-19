Музетти о допинговом деле Синнера: «Не стоит из-за этого отрицать все хорошее в итальянском теннисном движении»
Лоренцо Музетти высказался о допинге в итальянском спорте.
По информации эксперта по борьбе с допингом Эдмунда Уиллисона, еще до дела Янника Синнера, в период с 2019 по 2023 год, положительные тесты на клостебол сдали 38 итальянцев из разных видов спорта, в том числе два 17-летних теннисиста: Матильда Паолетти и Мариано Таммаро.
«Большинство случаев не было связано с теннисом, лишь несколько. Если бы было 38 случаев среди теннисистов, тогда, наверное, можно было бы что-то заподозрить.
Но, насколько я знаю, на нашем уровне только Янник сдал положительный тест на это вещество. Так что не стоит из-за этого отрицать все хорошее в итальянском теннисном движении. Наш спорт тщательно контролируется и очень прозрачен. И я не хочу думать ни о чем другом. Я верю в борьбу с допингом».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Tennis Majors
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости