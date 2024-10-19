  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Музетти о допинговом деле Синнера: «Не стоит из-за этого отрицать все хорошее в итальянском теннисном движении»
1

Музетти о допинговом деле Синнера: «Не стоит из-за этого отрицать все хорошее в итальянском теннисном движении»

Лоренцо Музетти высказался о допинге в итальянском спорте.

По информации эксперта по борьбе с допингом Эдмунда Уиллисона, еще до дела Янника Синнера, в период с 2019 по 2023 год, положительные тесты на клостебол сдали 38 итальянцев из разных видов спорта, в том числе два 17-летних теннисиста: Матильда Паолетти и Мариано Таммаро.

«Большинство случаев не было связано с теннисом, лишь несколько. Если бы было 38 случаев среди теннисистов, тогда, наверное, можно было бы что-то заподозрить.

Но, насколько я знаю, на нашем уровне только Янник сдал положительный тест на это вещество. Так что не стоит из-за этого отрицать все хорошее в итальянском теннисном движении. Наш спорт тщательно контролируется и очень прозрачен. И я не хочу думать ни о чем другом. Я верю в борьбу с допингом».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Tennis Majors
logoдопинг
logoATP
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Исполнительный директор PTPA о допинг-делах в теннисе: «Есть четыре «Больших шлема» и два тура – так почему бы им не создать фонд правовой защиты игроков?»
715 октября, 12:55
Синнер о влиянии допинг-скандала: «Мне некомфортно в той ситуации, которая сейчас происходит вне корта, и я не хотел бы в ней быть»
2413 октября, 13:25
Бывший физио Синнера о допинг-деле: «Надеюсь, рано или поздно я смогу рассказать, что произошло. Сейчас кажется, что виноват только я, но это не так»
2913 октября, 07:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Базель (ATP). Рублев начнет матчем с Боржесом, Рууд – с Баутиста-Агутом, Циципас – с Серундоло
1 минуту назад
Стокгольм (ATP). 1/2 финала. Димитров встретится с Грикспором, Пол победил Вавринку
321 минуту назад
Нинбо (WTA). 1/2 финала. Мирра Андреева играет с Муховой, Касаткина вышла в финал на отказе Бадосы
10728 минут назадLive
Антверпен (ATP). 1/2 финала. Баутиста-Агут играет с Гастоном, Лехечка поборется с Гироном
45 минут назадLive
Касаткина вышла в шестой финал в сезоне и станет девятой ракеткой мира
1052 минуты назад
Алматы (ATP). 1/2 финала. Хачанов играет с Вукичем, Серундоло выбыл
4сегодня, 13:09Live
Шаповалов о дисквалификации в Вашингтоне: «Я до сих пор расстроен тем, что ATP не признала ошибку. В тот момент я не хотел играть в теннис»
1сегодня, 12:26
«Шлем шести королей». Синнер и Алькарас сыграют за первое место, Джокович и Надаль – за третье
26сегодня, 11:24
Вена (ATP). Хачанов начнет матчем с квалифаером, Димитров – с Чжаном, Тим – с Дардери
сегодня, 10:45
Тим о том, чем теннис похож на жизнь: «Нужно ценить сам путь, а бесконечно гнаться за целями бесполезно, потому что никто не знает, что случится в будущем»
2сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51