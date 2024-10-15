Исполнительный директор PTPA о допинг-делах в теннисе: «Есть четыре «Больших шлема» и два тура – так почему бы им не создать фонд правовой защиты игроков?»

Исполнительный директор PTPA предложил создать фонд правовой защиты игроков.

Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA) была создана Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом в 2020-м, Ахмад Нассар – ее исполнительный директор.

«В идеальном мире у каждого игрока должна быть возможность [защитить себя] вне зависимости от того, могут они это себе позволить или нет. Но сейчас у нас на такое нет возможности, учитывая наш размер и нашу структуру.

Есть четыре «Больших шлема» и два тура – так почему бы им не создать фонд правовой защиты игроков? Они обеспечивают призовые, бонусы, пенсии. Почему бы им не предоставить сторонних юристов? Мы будем на этом настаивать, подобные варианты есть в других видах спорта. Создайте такой фонд, и мы будем рады им управлять, потому что нам всего четыре года и, думаю, нечестно возлагать все на PTPA или игроков.

Я считаю, что система ужасно несправедлива ко всем игрокам, включая Янника Синнера. У меня много сомнений по поводу того, как рассматриваются все эти дела. Тара [Мур] выиграл апелляцию – она не была первым номером в парах, пропустила 18 месяцев. Она до сих пор занимается апелляцией и борется за восстановление репутации. Тут не может быть победы», – сказал Нассар.

BBC Sport отмечает, что туры и Комитет по «Большим шлемам» отказались от комментариев.