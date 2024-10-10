Янник Синнер: «Надаль научил нас, молодых игроков, как вести себя на корте. Он показал, как важно оставаться скромным, не меняться, несмотря на успех»

Янник Синнер отреагировал на то, что Рафаэль Надаль завершит карьеру в этом году.

«Это непростая новость для всего теннисного мира и не только теннисного. Мне очень повезло с ним познакомиться, узнать его в том числе и в личном плане, и он невероятный человек.

Конечно, мы все видели, каким хорошим игроком он был. Он научил нас, молодых игроков, как вести себя на корте, как справляться со сложными ситуациями в матчах. Его игра подарила всем нам много эмоций.

Еще он показал, как важно оставаться скромным, не меняться, несмотря на успех, выбирать правильное окружение, создать прекрасную семью.

Он подарил нам много прекрасных моментов, и, конечно, это непростая новость, но, с другой стороны, у всего есть начало и у всего есть конец. Только он знает, что он сейчас чувствует, так что это непростая новость, но что есть, то есть».

На следующей неделе Синнер и Надаль должны вместе сыграть на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

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