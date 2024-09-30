Безумное промо турнира в Саудовской Аравии: Медведев на медведе, Надаль рождается из грунта, Джокович среди волков

Когда в феврале анонсировали выставочный турнир в Эр-Рияде, это было очередным витком экспансии Саудовской Аравии в теннис. Незадолго до того Рафаэль Надаль стал послом местной теннисной федерации, а молодежный итоговый турнир ATP переехал в Джедду, а с тех пор – Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал титульным спонсором рейтинга ATP, а итоговый турнир WTA переехал в Эр-Рияд.

Выставочный турнир Six Kings Slam пройдет 16-19 октября, и на нем сыграют четыре игрока актуальной топ-5: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Даниил Медведев, – а также Надаль и Хольгер Руне. Первоначально теннисисты рисковали нарушить правило ATP, запрещающее игрокам элиты играть неофициальные турниры, идущие больше двух дней подряд, потому что саудовский турнир рассчитан на три. Чтобы этого избежать, организаторы вставили один выходной.

Джокович и Надаль стартуют во второй день с полуфинала, их соперники определятся в первый день в матчах Синнер – Медведев и Алькарас – Руне. Все участники турнира получат как минимум по $1,5 млн, а чемпион – $6 млн. Для сравнения: Тэйлор Фриц за финал US Open получил $1,8 млн, Синнер за победу – $3,8 млн.

Многим не нравится рост влияния в теннисе государства, где практикуются жесточайшие нарушения прав человека. Но в прошедшие выходные все забыли о политике, когда саудовский чиновник Турки Аль аш-Шейх, возглавляющий Главное управление развлечений страны, опубликовал эпичное промо турнира в Эр-Рияде:

Пятиминутный фильм Call of the Kings показывает шестерых участников турнира в образах, отсылающих к их происхождению, достижениям, стилю игры.

Алькарас в нем обыгрывает киборга на футуристичном корте посреди пустыни:

Синнер любуется изображающей его статуей в античных декорациях:

Руне руководит плаванием викингов:

Медведев скачет верхом на медведе :

Надаль возникает из грунтовой породы:

Джокович левитирует в окружении волков :

Бюджет фильма неизвестен, но известно, что его сняли Лос Перес – успешный режиссерский дуэт мексиканки Тани Вердузко и испанца Адриана Переса, ранее создавший рекламы Tinder, Paramount+, Taco Bell, Coca Cola и других. Лос Перес рассказали, что Call of the Kings был одним из сложнейших их проектов. Над ним работала армия профессионалов на базе продакшн-компании Truffle, ответственной также за не менее впечатляющее промо боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, вышедшее несколькими днями ранее.

Режиссеры называют себя большими теннисными фанатами и отдельно поблагодарили за доверие и самоотверженность игроков.

В соцсетях промо сравнивают с фильмами Marvel и изумляются дороговизной производства. Энди Маррей выступил в излюбленном саркастичном жанре , но его обошли пользователи Reddit , один из которых написал, что реалистичность фильма резко просела, когда Медведев сыграл с лета, а второй – что погибшие викинги с корабля Руне обозначают тренеров, с которыми у него не сложилось.

Однажды Федерер превратился в голого Борга, злого Макинроя и блондина Агасси. Все для рекламы

Фото: instagram.com /lospereztv, llucserratt