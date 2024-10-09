Синнер о матче с Медведевым: «Мы более-менее понимаем, чего ожидать. Но, конечно, он что-то поменяет»
Янник Синнер поделился ожиданиями от встречи с Даниилом Медведевым в Шанхае.
В личных встречах ведет россиянин, но итальянец победил в последнем матче.
«Это точно будет тяжелый матч. Сейчас мы уже довольно хорошо друг друга знаем и более-менее понимаем, чего ожидать. Но, конечно, он что-то поменяет и я тоже – посмотрим, что получится в итоге.
Конечно, будет очень тяжелый матч – и физически, и психологически, и тактически. Посмотрим, что нас ждет».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Синнера
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