Синнер о матче с Медведевым: «Мы более-менее понимаем, чего ожидать. Но, конечно, он что-то поменяет»

Янник Синнер поделился ожиданиями от встречи с Даниилом Медведевым в Шанхае.

В личных встречах ведет россиянин, но итальянец победил в последнем матче.

«Это точно будет тяжелый матч. Сейчас мы уже довольно хорошо друг друга знаем и более-менее понимаем, чего ожидать. Но, конечно, он что-то поменяет и я тоже – посмотрим, что получится в итоге.

Конечно, будет очень тяжелый матч – и физически, и психологически, и тактически. Посмотрим, что нас ждет».