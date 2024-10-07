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  • Тиафу о камбэке Пола: «Во втором сете он проиграл подачу, я выключил и посмотрел Netflix. Потом было 2:5, думаю: ну все. Задремал, проснулся – 6:6 на тай-брейке»
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Тиафу о камбэке Пола: «Во втором сете он проиграл подачу, я выключил и посмотрел Netflix. Потом было 2:5, думаю: ну все. Задремал, проснулся – 6:6 на тай-брейке»

Фрэнсис Тиафу рассказал, как смотрел матч Томми Пола против Алехандро Табило.

В третьем круге в Шанхае Пол победил 6:7(2), 7:6(6), 6:2. Во второй партии американец уступал 1:5. Табило дважды подавал на матч – в первый раз при счете 5:2 у него было пять мачтболов.

«Он молодец. Я написал ему сегодня утром: «Молодец, чувак». Я смотрел, он проиграл первый сет, играл не очень хорошо, немного плоско. В самом начале второго он проиграл свою подачу, я выключил матч и немного посмотрел Netflix.

Потом еще раз проверил счет, там уже 2:5, думаю: ну все. Я задремал, проснулся – 6:6 на тай-брейке, я опять включил. Он выиграл тай-брейк. И я не знал, что он отыграл пять матчболов, пока он мне сам сегодня не сказал. Невероятное упорство. Такие победы очень важны, и я надеюсь, что это зарядит его на будущее».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Тиафу
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoФрэнсис Тиафу
logoТомми Пол
logoАлехандро Табило
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