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Рублев перенес операцию после US Open: «Изначально мне говорили, что шансов сыграть в Китае нет, я должен был месяц пролежать в кровати»

Андрей Рублев рассказал, что перенес операцию, из-за которой мог полностью пропустить азиатскую серию. Сегодня он обыграл Пабло Каррено-Бусту в первом круге в Пекине (6:0, 4:6, 6:4).

«Не знал, смогу ли сыграть в Китае из-за некоторых проблем, которые у меня были. Изначально мне говорили, что шансов сыграть в Китае нет, я должен был месяц пролежать в кровати, но потом все прошло хорошо, операция прошла успешно. Да, после операции мне сказали, что, возможно, мне повезет успеть восстановиться к Шанхаю.

И тогда я сказал: ладно, если есть шанс оказаться в Шанхае, то есть шанс оказаться в Пекине (смеется). И в итоге я здесь. Хотя мы с командой даже не ожидали. В итоге я здесь, смог сыграть и победить. Так что для меня это отличный момент. Мы на это не рассчитывали, потому что последние две недели я почти не играл в теннис. Я только на прошлой неделе начал немного тренироваться и в последние четыре дня уже играл чуть больше», – сказал Рублев в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RublevMedia
logoATP
logoChina Open
logoПабло Каррено-Буста
logoАндрей Рублев
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