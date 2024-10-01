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Фис, отыгравший у Эмбера матчбол в финале в Токио: «Не знаю, как смог перевернуть игру. В теннисе все может измениться за секунду»

Артур Фис прокомментировал победу на турнире в Токио.

В финале он обыграл Юго Эмбера – 5:7, 7:6(6), 6:3. Фис ушел с матчбола при счете 5:6 на тай-брейке. 

Большую часть второго сета у Фиса были проблемы с левой ногой.

«Я очень доволен теннисом, который показываю. Я много работаю и стараюсь развивать свою игру. Мне кажется, я прибавил с турнира в Гамбурге (там Фис выиграл первый титул в сезоне – Спортс). Мне нужно еще прогрессировать, но это уже классно.

Если честно, я не знаю, как смог [перевернуть ход финала]. После 5:5 в первом сете я был никаким. Ему удавались невероятные удары. Первый сет был очень напряженным. Я заработал много брейк-пойнтов, но не сделал брейк. У него чемпионский характер, и было очень тяжело.

Во втором сете я боролся изо всех сил и отыграл матчбол. В теннисе все может измениться за секунду, и так и случилось. Я очень рад, но сегодня я мог и проиграть».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoRakuten Japan Open
logoЮго Эмбер
logoАртур Фис
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