Фис, отыгравший у Эмбера матчбол в финале в Токио: «Не знаю, как смог перевернуть игру. В теннисе все может измениться за секунду»
В финале он обыграл Юго Эмбера – 5:7, 7:6(6), 6:3. Фис ушел с матчбола при счете 5:6 на тай-брейке.
Большую часть второго сета у Фиса были проблемы с левой ногой.
«Я очень доволен теннисом, который показываю. Я много работаю и стараюсь развивать свою игру. Мне кажется, я прибавил с турнира в Гамбурге (там Фис выиграл первый титул в сезоне – Спортс). Мне нужно еще прогрессировать, но это уже классно.
Если честно, я не знаю, как смог [перевернуть ход финала]. После 5:5 в первом сете я был никаким. Ему удавались невероятные удары. Первый сет был очень напряженным. Я заработал много брейк-пойнтов, но не сделал брейк. У него чемпионский характер, и было очень тяжело.
Во втором сете я боролся изо всех сил и отыграл матчбол. В теннисе все может измениться за секунду, и так и случилось. Я очень рад, но сегодня я мог и проиграть».
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