Токио (ATP). Финал. Эмбер сыграет с Фисом
Юго Эмбер сыграет с Артуром Фисом в финале в Токио.
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Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Токио, Япония
25 сентября – 1 октября 2024
ATP 500
Призовой фонд – 1 818 380 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовал: Кирилл Куценко
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