Медведев шестой раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон и теперь сыграет с Маннарино
Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса в первом круге в Пекине – 6:3, 6:4. Медведев вышел вперед в личке с французом – 3:2.
Для россиянина это 40-я победа в сезоне. Он шестой раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон в ATP-туре. Ранее ему это удавалось в 2018-м (43), 2019-м (59), 2021-м (63), 2022-м (45) и 2023-м (66).
За место в четвертьфинале в Пекине Медведев поборется с Адрианом Маннарино, в личных встречах с которым счет 3:4.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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