Медведев шестой раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон и теперь сыграет с Маннарино

Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса в первом круге в Пекине – 6:3, 6:4. Медведев вышел вперед в личке с французом – 3:2.

Для россиянина это 40-я победа в сезоне. Он шестой раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон в ATP-туре. Ранее ему это удавалось в 2018-м (43), 2019-м (59), 2021-м (63), 2022-м (45) и 2023-м (66).

За место в четвертьфинале в Пекине Медведев поборется с Адрианом Маннарино , в личных встречах с которым счет 3:4.