Первая ракетка мира Янник Синнер проводит 100-ю неделю в топ-10, в том числе 52-ю в топ-5.

Итальянец дебютировал в десятке 1 ноября 2021-го.

Он возглавляет рейтинг 16-ю неделю подряд.