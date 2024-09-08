Шарапова пришла на мужской финал US Open

Мария Шарапова присутствует на мужском финале US Open.

Сегодня в Нью-Йорке играют Янник Синнер и Тэйлор Фриц .

Шарапова – чемпионка US Open-2006. В этом году она уже приходила на Арену Артура Эша, чтобы посмотреть женские полуфиналы.