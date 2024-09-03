Впервые с 2012-го в мужские четвертьфиналы всех ТБШ в сезоне вышли сеяные игроки
В 2024 году только сеяные игроки добирались до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема».
Это произошло лишь во второй раз (также в 2012-м) с тех пор, как в 2002-м все «Шлемы» перешли на систему с 32 сеяными.
На женских «Шлемах» такого пока не происходило.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AnnaK_4ever
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