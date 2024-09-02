Рыбакина подписала контракт с представительством Lexus в Казахстане
Елена Рыбакина стала амбассадором автомобилей Lexus в Казахстане
В рамках сотрудничества она станет послом программы «Tennis for life».
«Я счастлива стать амбассадором Lexus Kazakhstan. В первую очередь потому, что будет оказана всесторонняя поддержка детям – начинающим спортсменам. А я как никто другой знаю, как такая поддержка важна для развития в теннисе», – отметила чемпионка «Уимблдона»-2022.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Рыбакиной
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