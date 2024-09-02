Рыбакина подписала контракт с представительством Lexus в Казахстане

Елена Рыбакина стала амбассадором автомобилей Lexus в Казахстане

В рамках сотрудничества она станет послом программы «Tennis for life».

«Я счастлива стать амбассадором Lexus Kazakhstan. В первую очередь потому, что будет оказана всесторонняя поддержка детям – начинающим спортсменам. А я как никто другой знаю, как такая поддержка важна для развития в теннисе», – отметила чемпионка «Уимблдона»-2022.