Шнайдер о работе с Андреевым: «Иногда тяжело принять, что ошибки – это нормально. Игорь учит меня, что благодаря ним я могу стать лучше»

Диана Шнайдер рассказала о сотрудничестве с Игорем Андреевым

Она начала работать с экс-18-й ракеткой мира во время травяного сезона.

«Игорь появился в нужное время. Мы много работали над моими негативными мыслями на корте. У него очень много опыта с точки зрения игры, так что он хорошо понимает, что я чувствую на корте. Он советует то, что мне помогает.

У меня появляются негативные мысли, когда я ошибаюсь. Мы все люди, а не роботы, но иногда мне тяжело принять, что ошибки – это нормально, что просто надо продолжать. Игорь учит меня, что благодаря ним я могу стать лучше, и что важно быть сконцентрированной на протяжении всего матча и сражаться за каждое очко.

Думаю, с психологической точки зрения важно понимать, что иногда можно проиграть только потому, что соперница была лучше в этот день, а не потому что ты сделала что-то не так. Это тяжелее всего принять.

Еще мы много работали над подачей, над тем, какие я удары выбираю в зависимости от того, в каком я положении на корте. Мы не пытались перестроить всю технику, а вносили маленькие изменения. Но на таком высоком уровне даже они могут иметь огромное значение».