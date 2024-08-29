Калинская впервые вышла в третий круг US Open

Анна Калинская на US Open обыграла Анну Бондар – 6:1, 6:4.

25-летняя россиянка впервые в карьере прошла два круга на американском «Большом шлеме».

Следующей соперницей Калинской будет Беатрис Хаддад-Майя или Сара Соррибес-Тормо.