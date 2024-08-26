Рейтинг ATP. Сонего поднялся на 10 строчек, Микельсен дебютировал в топ-50

Чемпион турнира в Уинстон-Сейлеме Лоренцо Сонего поднялся на 10 строчек, полуфиналист Давид Гоффен – на 12.

Финалист Алекс Микельсен дебютировал в топ-50.

PIF ATP Rankings

Положение на 26 августа 2024