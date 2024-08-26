Рейтинг ATP. Сонего поднялся на 10 строчек, Микельсен дебютировал в топ-50
Чемпион турнира в Уинстон-Сейлеме Лоренцо Сонего поднялся на 10 строчек, полуфиналист Давид Гоффен – на 12.
Финалист Алекс Микельсен дебютировал в топ-50.
Положение на 26 августа 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|9360
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|7460
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7360
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|7035
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|6275
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4805
|7 (7)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|4055
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3885
|9 (9)
|Григор Димитров (Болгария)
|3655
|10 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3435
|22 (23)
|Карен Хачанов (Россия)
|1930
|38 (32)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1255
|48 (58)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|1116
|49 (52)
|Алекс Микельсен (США)
|1115
|57 (59)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|910
|60 (63)
|Павел Котов (Россия)
|864
|72 (77)
|Шан Цзюньчэн (Китай)
|754
|78 (90)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|725
|80 (85)
|Зизу Бергс (Бельгия)
|697
|91 (97)
|Артур Казо (Франция)
|609
|97 (91)
|Макс Перселл (Австралия)
|585
|98 (87)
|Борна Чорич (Хорватия)
|582
|99 (99)
|Аслан Карацев (Россия)
|582
|154 (156)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|380