Рейтинг ATP. Сонего поднялся на 10 строчек, Микельсен дебютировал в топ-50

Теги рейтинги ATP Давид Гоффен Лоренцо Сонего Алекс Микельсен Теннис

Чемпион турнира в Уинстон-Сейлеме Лоренцо Сонего поднялся на 10 строчек, полуфиналист Давид Гоффен – на 12.

Финалист Алекс Микельсен дебютировал в топ-50.

PIF ATP Rankings

Положение на 26 августа 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 9360
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 7460
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7360
4 (4) Александр Зверев (Германия) 7035
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6275
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4805
7 (7) Хуберт Хуркач (Польша) 4055
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3885
9 (9) Григор Димитров (Болгария) 3655
10 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3435
22 (23) Карен Хачанов (Россия) 1930
38 (32) Иржи Лехечка (Чехия) 1255
48 (58) Лоренцо Сонего (Италия) 1116
49 (52) Алекс Микельсен (США) 1115
57 (59) Роман Сафиуллин (Россия) 910
60 (63) Павел Котов (Россия) 864
72 (77) Шан Цзюньчэн (Китай) 754
78 (90) Давид Гоффен (Бельгия) 725
80 (85) Зизу Бергс (Бельгия) 697
91 (97) Артур Казо (Франция) 609
97 (91) Макс Перселл (Австралия) 585
98 (87) Борна Чорич (Хорватия) 582
99 (99) Аслан Карацев (Россия) 582
154 (156) Рафаэль Надаль (Испания) 380

1 комментарий
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У Италии теперь 7 игроков в топ-50, больше только у штатов
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