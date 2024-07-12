Серена посвятила песню Шараповой. В ней она упомянула статистику их личных встреч
Серена Уильямс посвятила песню Марии Шараповой на церемонии ESPY Awards.
Она получила название «Она могла бы быть моим теннисным мячом». Это отсылка к номеру Джейми Фокса, который в 2003-м посвятил Серене песню «Не могу быть твоим теннисным мячом».
В песне Серена упомянула статистику их личных встреч – 20:2.
Бездарно, как обычно. И откровенно по-хамски.
Вильямс в своём репертуаре. Репертуар базарной торговки.
#яжемать
#мячВглотку
Но число внешне легко видно, у кого пригорело
пхх))))
в инете полно роликов с доказательствами))))
Серена как ущемилась в 2004м, так и не может в себя прийти. Маше она до лампочки.