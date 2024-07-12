Серена посвятила песню Шараповой. В ней она упомянула статистику их личных встреч

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс светская хроника WTA Теннис

Серена Уильямс посвятила песню Марии Шараповой на церемонии ESPY Awards.

Она получила название «Она могла бы быть моим теннисным мячом». Это отсылка к номеру Джейми Фокса, который в 2003-м посвятил Серене песню «Не могу быть твоим теннисным мячом».

В песне Серена упомянула статистику их личных встреч – 20:2.

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54 комментария
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Но пригорает до сих пор именно у Уильямс 🤷🏻‍♂️
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Хрень, но все равно смешно )
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В песню надо было вставить и Димитрова, его черное сердце, и то, что у нее есть дочь. Добавить бред в бред, так сказать.
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Это такой американско-петросянский вариант "зайка моя, я твой тазик, ты мой удав, а я кролик"?
Бездарно, как обычно. И откровенно по-хамски.
Вильямс в своём репертуаре. Репертуар базарной торговки.

#яжемать
#мячВглотку
+28
-13
+15
Ответ Defender64
Статистика была бы другой, если бы Серена не жрала вёдрами допинг
жаль, что пруфов не будет )
+15
-6
+9
Статистика была бы другой, если бы Серена не жрала вёдрами допинг
+21
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+8
поёт плохо, мне не понравилось
+8
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Ну теперь хоть троллить можно без оглядки. Помирились же.
+8
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Один раз Маша сделала с ней то, что Серена наговорила болл-герл как-то, и все - психотравма на всю жизнь, пой-непой))
+8
-2
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Да не бомбит у меня, не бомбит!

Но число внешне легко видно, у кого пригорело
+6
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Да уж... а я-то, наивная-доверчивая, накануне поверила в то, что Серена уважает Марию... Видимо, Маша опять на мозоль где-то Серените наступила.)))
+5
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+4
Ответ свободу попугаю
стесняюсь спросить... это была песня или стихотворение
это была истерика
пхх))))
+4
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+4
Ответ Великий Алонсо
По моему ты что-то путаешь, допингистка как раз не Серена, а Шарапова 😂😂
Ну да, Серена просто аллергик с большим количеством витаминов)
+5
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+4
Ответ arspurs9
Комментарий удален модератором
отрезали ещё в детстве
в инете полно роликов с доказательствами))))
+3
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Ответ Defender64
Статистика была бы другой, если бы Серена не жрала вёдрами допинг
У Серены хотя бы все законно, так как официально. Вот Маша вообще в американской тюрьме должна сидеть за многолетний нелегальный ввоз неразрешенных FDA медицинских препаратов в США )
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Ответ Великий Алонсо
Серена всегда и во всем опережала Шарапову, Мария ей всегда завидовала
Судя по видео, все ровно наоборот.
Серена как ущемилась в 2004м, так и не может в себя прийти. Маше она до лампочки.
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Ответ sashati
Один раз Маша сделала с ней то, что Серена наговорила болл-герл как-то, и все - психотравма на всю жизнь, пой-непой))
На ЮСО в матче с Ким? То была линейная
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Ответ Великий Алонсо
По моему ты что-то путаешь, допингистка как раз не Серена, а Шарапова 😂😂
Список психотропов и стероидов по терапевтическим исключениям, как будто Серена все время в реанимации и в эпилепсии
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Ответ Великий Алонсо
И что эти рекламные контракты? Заработки Серены всегда были в несколько раз выше, и для этого ей не надо было задницей в журналах светить
а если мозгом пошевелить?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален модератором
Она и не проиграла. 20 раз (19 раз). О чём и поёт )
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А вставить строчку, что перед каждой встречей с тобой, Маша, я брала ТИ, слабо?)
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Теннис большой - это хорошо!
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Яжемать.
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Ждем клипа от Маши со сравнением рекламных контрактов и попаданий на обложки журналов?)
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Хемикал систерз
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Шарапова, то точно не похожа на мужика, а вот Сирена он и есть
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стесняюсь спросить... это была песня или стихотворение
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Комментарий удален модератором
Ответ свободу попугаю
а если мозгом пошевелить?
Пошевели, зачем мне пишешь то?
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У Серены был легальный приём допинга. Молчала бы лучше
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