Серена посвятила песню Шараповой. В ней она упомянула статистику их личных встреч

Серена Уильямс посвятила песню Марии Шараповой на церемонии ESPY Awards.

Она получила название «Она могла бы быть моим теннисным мячом». Это отсылка к номеру Джейми Фокса, который в 2003-м посвятил Серене песню «Не могу быть твоим теннисным мячом».

В песне Серена упомянула статистику их личных встреч – 20:2.