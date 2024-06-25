Янник Синнер: «Если Джокович вернется и будет в форме, он явный фаворит «Уимблдона»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер поделился настроем на «Уимблдон».

«Когда ты №1, все хотят тебя обыграть и давление возрастает, но, выходя на корт, об этом не думаешь – думаешь только о матче и о победе.

Ощущения перед «Уимблдоном»? Я могу немного агрессивнее играть на этом покрытии и лучше двигаться. Мне нравится «Уимблдон»: в прошлом году я хорошо играл и выбыл только в полуфинале. Я относительно рано прилечу в Лондон, надеюсь, получится хорошо подготовиться, а там посмотрим. Я сделаю все возможное.

Чувствую ли я себя фаворитом? Конечно, фаворит – Джокович: если он вернется, если будет в форме, то он явный фаворит. Впереди очень интересный турнир, есть множество хороших игроков, и всегда может произойти что-то неожиданное», – приводит слова Синнера со ссылкой Eurosport на La Repubblica.

2 комментария
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Этож насколько слабые нынешние первые ракетки, если 37 летний Новаче после травмы будет фаворитом турнира Просто позорище какое-то. Есть ощущение, что мужской тур 2008-2017 был сильнейшим за всю историю тенниса.
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Давайте признаем, что в любой непонятной ситуации говорить «Джокович фаворит» - любимая отговорка топов)
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