Медведев забыл, что у него есть титул на Мальорке, и хочет выиграть первый турнир на траве, а Норри считает, что Бублик возьмет гейм эйсами с руки

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Уимблдон Григор Димитров Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Томми Пол Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Александр Бублик Денис Шаповалов Хуберт Хуркач Каспер Рууд Тэллон Грикспор Маттео Берреттини Кэмерон Норри Алексей Попырин Эмилио Нава Карлос Алькарас Янник Синнер Джек Дрэйпер Хольгер Руне Бен Шелтон Теннис

Игроки ATP сделали прогнозы на травяную часть сезона-2024.

В видео приняли участие Даниил Медведев, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач, Хольгер Руне, Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Тэллон Грикспор и Кэмерон Норри.

Кто лучше всего проведет травяной сезон?

Руне и Фритц заявили, что лучше всех на траве будет играть Новак Джокович (вероятно, видео снимали до операции Джоковича – Sports). Грикспор назвал первую ракетку мира Янника Синнера: «Думаю, его игра очень подходит траве и он невероятно двигается».

Рууд и Хуркач сказали, что это будет Григор Димитров, Шелтон – что Кристофер Юбенкс. А Кэмерон Норри считает, что лучше всех на траве выступит Медведев: «Он хороший игрок».

Кто будет темной лошадкой?

Грикспор и Фриц ответили, что Бен Шелтон. Сам он по этому поводу сказал: «В прошлом году я понял пару вещей – надеюсь, в этом они мне помогут. Думаю, трава хорошо подходит под мой стиль игры, я в предвкушении». Медведев отметил, что Шелтона так назвать нельзя: «С его подачей это нормально». Россиянин сказал, что темной лошадкой будет Алексей Попырин

Руне и Рууд назвали Феликса Оже-Альяссима, а Норри сказал, что ей станет Томми Пол. «У него есть все – подача, он хорош у сетки. Мне нравится, как он двигается на траве», – объяснил британец.

Кто выиграет первый титул на траве?

Хуркач, Фриц, Рууд уверены, что дебютный титул возьмет Синнер. Норри отметил Корду, Шелтон – Дрэйпера, а Грикспор – Шелтона.

Медведев забыл, что он уже выиграл один турнир: «О, у меня нет титула на траве. Я попытаюсь выиграть его в этом сезоне. А, нет, есть, Мальорка. Забудьте».

У кого будет удивительно хороший «Уимблдон»?

Фриц понадеялся, что у него, если он выиграет турнир или впервые обыграет Джоковича. Руне назвал Энди Маррея: «Думаю, все, включая меня, хотят, чтобы у него все было хорошо. Он уже взял два титула и выиграл Олимпиаду на этих кортах, так что мы все хотели бы, чтобы он далеко прошел».

Норри назвал Пола, Грикспор – Дрэйпера. Шелтон выбрал Надаля, но испанец не сыграет на «Уимблдоне». 

Хуркач: «Надеюсь, у меня. Почему нет? Все может быть очень хорошо, если я немного пошумлю».

Кто выиграет «Уимблдон»?

«Самый очевидный ответ – Новак», – сказал Руне. За серба также проголосовали Норри, Фриц, Рууд.

Грикспор сказал, что выиграет Синнер, Шелтон – что Алькарас возьмет второй титул подряд. Хуркач также назвал Алькараса и Джоковича.

Смелый прогноз на травяную часть сезона?

Фриц: «Игрок не из топ-30 будет в четвертьфинале «Уимблдона».

Медведев: «Дрэйпер выиграет на турнире в Queen’s».

Шелтон: «У Эмилио Нава (137-я ракетка – Sports) будет прорывной сезон».

Грикспор: «Хуркач очень далеко пройдет на «Уимблдоне».

Руне: «Маттео Берреттини вернется в лучшую форму».

Норри: «[Александр] Бублик выиграет гейм эйсами с руки».

Хуркач: «У [Дениса] Шаповалова будет хороший «Уимблдон».

Смелый прогноз о себе?

Хуркач, Шелтон, Грикспор назвали титул, Медведев сказал, что может выиграть первый большой турнир. 

Рууд: «Выиграю два… или больше матчей на «Уимблдоне» (норвежец ни разу не брал больше матча – Sports).

Норри: «Повторить свой результат – полуфинал или пройти еще дальше».

Руне: «Выиграю «Уимблдон».

Фриц: «Возьму два титула на траве. Это очень смело».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да что они заладили с этим Дрейпером, он весь поломанный, не выдержит он 3х сетовики, если увижу его в 1/4 удивлюсь
0
0
0
Хуркач: «У [Дениса] Шаповалова будет хороший «Уимблдон»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Он его вообще выиграет ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий