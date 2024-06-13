Медведев забыл, что у него есть титул на Мальорке, и хочет выиграть первый турнир на траве, а Норри считает, что Бублик возьмет гейм эйсами с руки
Игроки ATP сделали прогнозы на травяную часть сезона-2024.
В видео приняли участие Даниил Медведев, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач, Хольгер Руне, Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Тэллон Грикспор и Кэмерон Норри.
Кто лучше всего проведет травяной сезон?
Руне и Фритц заявили, что лучше всех на траве будет играть Новак Джокович (вероятно, видео снимали до операции Джоковича – Sports). Грикспор назвал первую ракетку мира Янника Синнера: «Думаю, его игра очень подходит траве и он невероятно двигается».
Рууд и Хуркач сказали, что это будет Григор Димитров, Шелтон – что Кристофер Юбенкс. А Кэмерон Норри считает, что лучше всех на траве выступит Медведев: «Он хороший игрок».
Кто будет темной лошадкой?
Грикспор и Фриц ответили, что Бен Шелтон. Сам он по этому поводу сказал: «В прошлом году я понял пару вещей – надеюсь, в этом они мне помогут. Думаю, трава хорошо подходит под мой стиль игры, я в предвкушении». Медведев отметил, что Шелтона так назвать нельзя: «С его подачей это нормально». Россиянин сказал, что темной лошадкой будет Алексей Попырин.
Руне и Рууд назвали Феликса Оже-Альяссима, а Норри сказал, что ей станет Томми Пол. «У него есть все – подача, он хорош у сетки. Мне нравится, как он двигается на траве», – объяснил британец.
Кто выиграет первый титул на траве?
Хуркач, Фриц, Рууд уверены, что дебютный титул возьмет Синнер. Норри отметил Корду, Шелтон – Дрэйпера, а Грикспор – Шелтона.
Медведев забыл, что он уже выиграл один турнир: «О, у меня нет титула на траве. Я попытаюсь выиграть его в этом сезоне. А, нет, есть, Мальорка. Забудьте».
У кого будет удивительно хороший «Уимблдон»?
Фриц понадеялся, что у него, если он выиграет турнир или впервые обыграет Джоковича. Руне назвал Энди Маррея: «Думаю, все, включая меня, хотят, чтобы у него все было хорошо. Он уже взял два титула и выиграл Олимпиаду на этих кортах, так что мы все хотели бы, чтобы он далеко прошел».
Норри назвал Пола, Грикспор – Дрэйпера. Шелтон выбрал Надаля, но испанец не сыграет на «Уимблдоне».
Хуркач: «Надеюсь, у меня. Почему нет? Все может быть очень хорошо, если я немного пошумлю».
Кто выиграет «Уимблдон»?
«Самый очевидный ответ – Новак», – сказал Руне. За серба также проголосовали Норри, Фриц, Рууд.
Грикспор сказал, что выиграет Синнер, Шелтон – что Алькарас возьмет второй титул подряд. Хуркач также назвал Алькараса и Джоковича.
Смелый прогноз на травяную часть сезона?
Фриц: «Игрок не из топ-30 будет в четвертьфинале «Уимблдона».
Медведев: «Дрэйпер выиграет на турнире в Queen’s».
Шелтон: «У Эмилио Нава (137-я ракетка – Sports) будет прорывной сезон».
Грикспор: «Хуркач очень далеко пройдет на «Уимблдоне».
Руне: «Маттео Берреттини вернется в лучшую форму».
Норри: «[Александр] Бублик выиграет гейм эйсами с руки».
Хуркач: «У [Дениса] Шаповалова будет хороший «Уимблдон».
Смелый прогноз о себе?
Хуркач, Шелтон, Грикспор назвали титул, Медведев сказал, что может выиграть первый большой турнир.
Рууд: «Выиграю два… или больше матчей на «Уимблдоне» (норвежец ни разу не брал больше матча – Sports).
Норри: «Повторить свой результат – полуфинал или пройти еще дальше».
Руне: «Выиграю «Уимблдон».
Фриц: «Возьму два титула на траве. Это очень смело».
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Он его вообще выиграет ))