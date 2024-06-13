Медведев забыл, что у него есть титул на Мальорке, и хочет выиграть первый турнир на траве, а Норри считает, что Бублик возьмет гейм эйсами с руки

Игроки ATP сделали прогнозы на травяную часть сезона-2024.

В видео приняли участие , , , , , , Тэллон Грикспор и .

Кто лучше всего проведет травяной сезон?

Руне и Фритц заявили, что лучше всех на траве будет играть (вероятно, видео снимали до операции Джоковича – Sports). Грикспор назвал первую ракетку мира : «Думаю, его игра очень подходит траве и он невероятно двигается».

Рууд и Хуркач сказали, что это будет , Шелтон – что Кристофер Юбенкс. А Кэмерон Норри считает, что лучше всех на траве выступит Медведев: «Он хороший игрок».

Кто будет темной лошадкой?

Грикспор и Фриц ответили, что Бен Шелтон. Сам он по этому поводу сказал: «В прошлом году я понял пару вещей – надеюсь, в этом они мне помогут. Думаю, трава хорошо подходит под мой стиль игры, я в предвкушении». Медведев отметил, что Шелтона так назвать нельзя: «С его подачей это нормально». Россиянин сказал, что темной лошадкой будет .

Руне и Рууд назвали , а Норри сказал, что ей станет . «У него есть все – подача, он хорош у сетки. Мне нравится, как он двигается на траве», – объяснил британец.

Кто выиграет первый титул на траве?

Хуркач, Фриц, Рууд уверены, что дебютный титул возьмет Синнер. Норри отметил Корду, Шелтон – , а Грикспор – Шелтона.

Медведев забыл, что он уже выиграл один турнир: «О, у меня нет титула на траве. Я попытаюсь выиграть его в этом сезоне. А, нет, есть, Мальорка. Забудьте».

У кого будет удивительно хороший «Уимблдон»?

Фриц понадеялся, что у него, если он выиграет турнир или впервые обыграет Джоковича. Руне назвал : «Думаю, все, включая меня, хотят, чтобы у него все было хорошо. Он уже взял два титула и выиграл на этих кортах, так что мы все хотели бы, чтобы он далеко прошел».

Норри назвал Пола, Грикспор – Дрэйпера. Шелтон выбрал , но испанец не сыграет на «Уимблдоне».

Хуркач: «Надеюсь, у меня. Почему нет? Все может быть очень хорошо, если я немного пошумлю».

Кто выиграет «Уимблдон»?

«Самый очевидный ответ – Новак», – сказал Руне. За серба также проголосовали Норри, Фриц, Рууд.

Грикспор сказал, что выиграет Синнер, Шелтон – что Алькарас возьмет второй титул подряд. Хуркач также назвал и Джоковича.

Смелый прогноз на травяную часть сезона?

Фриц: «Игрок не из топ-30 будет в четвертьфинале «Уимблдона».

Медведев: «Дрэйпер выиграет на турнире в Queen’s».

Шелтон: «У Эмилио Нава (137-я ракетка – Sports) будет прорывной сезон».

Грикспор: «Хуркач очень далеко пройдет на «Уимблдоне».

Руне: « вернется в лучшую форму».

Норри: «[Александр] выиграет гейм эйсами с руки».

Хуркач: «У [ ] Шаповалова будет хороший «Уимблдон».

Смелый прогноз о себе?

Хуркач, Шелтон, Грикспор назвали титул, Медведев сказал, что может выиграть первый большой турнир.

Рууд: «Выиграю два… или больше матчей на «Уимблдоне» (норвежец ни разу не брал больше матча – Sports).

Норри: «Повторить свой результат – полуфинал или пройти еще дальше».

Руне: «Выиграю «Уимблдон».

Фриц: «Возьму два титула на траве. Это очень смело».