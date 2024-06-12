Касаткина о допинг-контроле: «Интересный процесс: к тебе домой приходят два человека. Смотрят, как ты ссышь в стакан, забирают две банки с твоей мочой, уходят»

Теги допинг WTA Sports.ru Дарья Касаткина брань контент Теннис

Дарья Касаткина рассказала о визите допинг-офицеров.

«Хайлайты этих двух дней:

Допинг контроль-2 дня подряд✔️

Вдобавок допинг офицер забыл у меня дома прибор для измерения плотности мочи🙂

Если кому нужно-пишите🫰🏼

P.S. А вообще это интересный процесс. К тебе домой приходят 2 человека. Смотрят, как ты ссышь в стакан. Забирают 2 банки с твоей мочой. Уходят и больше вы никак не контактируете. Интересные рабочие отношения», – написала Касаткина в своем телеграм-канале.

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

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5 комментариев
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Как в анекдоте: "А поцеловать".
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Работа у них такая, что поделаешь. Нужно отнестись к ним с пониманием. Удачи тебе Даша☺.
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А должны какие быть. В дайк-бар Водопой затем вместе отправиться?
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Даша в очередной раз хороша.
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Странное понятие интересного процесса.
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