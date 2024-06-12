Касаткина о допинг-контроле: «Интересный процесс: к тебе домой приходят два человека. Смотрят, как ты ссышь в стакан, забирают две банки с твоей мочой, уходят»

Дарья Касаткина рассказала о визите допинг-офицеров.

«Хайлайты этих двух дней:

Допинг контроль-2 дня подряд✔️

Вдобавок допинг офицер забыл у меня дома прибор для измерения плотности мочи🙂

Если кому нужно-пишите🫰🏼

P.S. А вообще это интересный процесс. К тебе домой приходят 2 человека. Смотрят, как ты ссышь в стакан. Забирают 2 банки с твоей мочой. Уходят и больше вы никак не контактируете. Интересные рабочие отношения», – написала Касаткина в своем телеграм-канале.

Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?