Швентек о победе на «Ролан Гаррос»: «Во втором круге я почти вылетела. И турнир вообще был эмоциональным»

Теги Ролан Гаррос WTA Ига Швентек Жасмин Паолини Теннис

Ига Швентек выступила с чемпионской речью после победы на «Ролан Гаррос».

В финале она разгромила Жасмин Паолини – 6:2, 6:1.

«Жасмин, я знаю, что ты говоришь по-польски, но скажу по-английски, чтобы все поняли. Поздравляю с потрясающим турниром. Ты очень впечатлила меня своей игрой в эти две недели. Думаю, за счет такого тенниса ты можешь многого добиться – особенно на грунте. Думаю, мы еще не раз встретимся на финальных стадиях «Шлемов».

Хочу поблагодарить свою команду и семью – без них меня бы здесь не было. Вы проводите со мной так много времени, и это непросто.

Потрясающе здесь находиться – я обожаю это место, и каждый год мне не терпится сюда вернуться.

Во втором круге я почти вылетела с турнира (она отыграла матчбол у Наоми Осаки – Sports), так что спасибо, что были рядом и болели за меня. Мне требовалась вера, что у меня все получится. И турнир вообще был эмоциональным. Так что спасибо за поддержку.

Спасибо сестре, семье и спонсорам за постоянную поддержку.

Так, я кого-то забываю… Ладно, не буду вас больше мучить. Спасибо всем польским болельщикам и французским зрителям. Увидимся в следующем году.

И, Жасмин, удачи завтра», – сказала первая ракетка мира на церемонии награждения.

Паолини вместе с Саррой Эррани завтра сыграет в парном финале.

Швентек пишет историю – к 23 взяла 4-й «Ролан Гаррос». Королева грунта!

Швентек – Кепка. Почему?

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6 комментариев
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Весьма логично, что сильнейшее сопротивление за турнир составила именно Осака, как никак экс-1 ракетка и победительница ТБШ, все остальные это проходной двор, Потапову унизила, мопс Паолини в финале Шлема это вообще как анекдот.
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Молодец, Ижищща!
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Бывает такое. Возняцки на АО 2018 во втором круге ещё более жёстко летела Яне Фетт, 1:5 и два матчбола у соперницы. Но отыгралась и в итоге взяла свой единственный шлем.
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Матч с Наоми действительно был довольно волнительным. Пусть это сделает тебя еще сильнее Ига. Ты чемпионка👑 . Всех тебе благ ✊.
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