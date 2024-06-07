Макинрой о матче Синнера и Алькараса: «Сложно сказать, кто победит. Они оба отлично поработали и готовы бороться»

Джон Макинрой поделился ожиданиями от встречи Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Они сыграют за выход в финал на «Ролан Гаррос».

«У них 4:4 в личных встречах, но Янник [в этом году] выиграл «Большой шлем». Так что они находятся в более или менее равных условиях.

Сейчас есть все задатки для отличного матча, и сложно сказать, кто победит.

Я слышал, кто-то упомянул, что если Алькарас выиграет [«Ролан Гаррос»], то станет самым молодым игроком с тремя «Шлемами» на разных покрытиях. И в этом плане он станет лучше даже Новака [Джоковича], Роджера [Федерера] или Рафы [Надаля]. Это потрясающе.

Я просто надеюсь и молюсь, чтобы эти двое оставались здоровыми в течение следующих 10 лет.

Мне нравится наблюдать за Карлосом. Он мой любимый игрок. Он делает все. Он выходит на корт с энергией и радостью, которые почти немыслимы для бывших игроков. Мало кто способен так справляться с напряжением и давлением.

По Синнеру были сомнения. Но сейчас кажется, что со здоровьем у него все в порядке – как и у Карлоса.

Было непонятно, сколько они могли тренироваться. На психологию наверняка влияет то, что ты пропускаешь определенные турниры. По Синнеру был вопрос, сможет ли он нагружать ногу.

Кажется, что они оба отлично поработали и готовы бороться».