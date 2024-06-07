Синнер и Алькарас сыграют в девятый раз. У них ничья в личных встречах
Вторая ракетка мира Янник Синнер и третья ракетка мира Карлос Алькарас встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».
Баланс их личных встреч в основном туре – 4:4. На «Больших шлемах» у них также ничья – 1:1.
В этом сезоне они играли один раз, тогда испанец первым в сезоне победил Синнера и прервал его серию из 19 матчей.
На грунте Синнер и Алькарас встречались один раз в 2022-м. В матче победил итальянец.
Пятый раз подряд они сыграют в полуфиналах:
- 2021, ATP 1000 в Париже, хард, 1/16 финала – Карлос Алькарас (7:6(1), 7:5)
- 2022, «Уимблдон», трава, 1/8 финала – Янник Синнер (6:1, 6:4, 6:7(8), 6:3)
- 2022, ATP 250 в Умаге, грунт, финал – Янник Синнер (6:7(5), 6:1, 6:1)
- 2022, US Open, хард, четвертьфинал – Карлос Алькарас (6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3)
- 2023, ATP 1000 в Индиан-Уэллс, хард, полуфинал – Карлос Алькарас (7:6(4), 6:3)
- 2023, ATP 1000 в Майами, хард, полуфинал – Янник Синнер (6:7(4), 6:4, 6:2)
- 2023, ATP 500 в Пекине, хард, полуфинал – Янник Синнер (7:6(4), 6:1)
- 2024, ATP 1000 в Индиан-Уэллс, хард, полуфинал – Карлос Алькарас (1:6, 6:3, 6:2)
У прошлого только UO.
Сомневаюсь, что переплюнут противостояние Рафы и Новака, но очень надеюсь, что близко подберутся.
Не фанат Синнера, но болеть буду за него, хотя Карлос фаворит.
Хорошую форму к РГ набрал.