Синнер и Алькарас сыграют в девятый раз. У них ничья в личных встречах

Теги Ролан Гаррос ATP статистика Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Вторая ракетка мира Янник Синнер и третья ракетка мира Карлос Алькарас встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос». 

Баланс их личных встреч в основном туре – 4:4. На «Больших шлемах» у них также ничья – 1:1.

В этом сезоне они играли один раз, тогда испанец первым в сезоне победил Синнера и прервал его серию из 19 матчей.

На грунте Синнер и Алькарас встречались один раз в 2022-м. В матче победил итальянец. 

Пятый раз подряд они сыграют в полуфиналах:

  • 2021, ATP 1000 в Париже, хард, 1/16 финала – Карлос Алькарас (7:6(1), 7:5)
  • 2022, «Уимблдон», трава, 1/8 финала – Янник Синнер (6:1, 6:4, 6:7(8), 6:3)
  • 2022, ATP 250 в Умаге, грунт, финал – Янник Синнер (6:7(5), 6:1, 6:1)
  • 2022, US Open, хард, четвертьфинал – Карлос Алькарас (6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3)
  • 2023, ATP 1000 в Индиан-Уэллс, хард, полуфинал – Карлос Алькарас (7:6(4), 6:3)
  • 2023, ATP 1000 в Майами, хард, полуфинал – Янник Синнер (6:7(4), 6:4, 6:2)
  • 2023, ATP 500 в Пекине, хард, полуфинал – Янник Синнер (7:6(4), 6:1)
  • 2024, ATP 1000 в Индиан-Уэллс, хард, полуфинал – Карлос Алькарас (1:6, 6:3, 6:2)

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6 комментариев
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Интересно, что почему-то закрепилось будто Синнер чуть бы не хозяин Алькараса,а стата равная или испанец по сравнению с другими настолько хорош, что уже равный счет с ним становится неожиданным. Не так, чтобы болею за кого-то из них, но вчера сам удивился, что счёт у них равный.
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финал Алькарас- Зверев?
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Борг-Макинрой, Сампрас-Агасси, противостояние Бигов между собой, и тут у нас наклевывается еще одно великое противостояние.
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Поколение 00-х уже в эти выходные могут завоевать все титулы БШ.
У прошлого только UO.
Сомневаюсь, что переплюнут противостояние Рафы и Новака, но очень надеюсь, что близко подберутся.
Не фанат Синнера, но болеть буду за него, хотя Карлос фаворит.
Хорошую форму к РГ набрал.
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