Синнер и Алькарас сыграют в девятый раз. У них ничья в личных встречах

Вторая ракетка мира Янник Синнер и третья ракетка мира Карлос Алькарас встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».

Баланс их личных встреч в основном туре – 4:4. На «Больших шлемах» у них также ничья – 1:1.

В этом сезоне они играли один раз, тогда испанец первым в сезоне победил Синнера и прервал его серию из 19 матчей.

На грунте Синнер и Алькарас встречались один раз в 2022-м. В матче победил итальянец.

Пятый раз подряд они сыграют в полуфиналах: