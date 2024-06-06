Мирра плакала в 1/2 «Ролан Гаррос» – потому что ничего не получалось. Разберемся

Самые грустные кадры с «Ролан Гаррос» – слезы Мирры Андреевой во втором сете полуфинала против Жасмин Паолини . Она проиграла 3:6, 1:6, и у нее не получалось вообще ничего.

В начале второго сета она еще держалась и злилась – например, покрикивала на команду после подсказок. То ли «отстань», то ли «I’m trying» («я пытаюсь»).

Но потом она проиграла подачу – и пошли слезы.

И по ходу следующего гейма.

И потом после второго брейка.

Такие эмоции 17-летней Мирры очень легко понять. Главный матч в карьере, реальный шанс выйти в финал «Ролан Гаррос» (потому что Паолини в этом сезоне она уже обыгрывала), а тебя так зажало, что все валится из рук.

Даже статистика обо всем красноречиво говорит.

29 невынужденных ошибок – на 19 больше, чем у соперницы. И всего 11 виннерсов – на 3 меньше, чем у соперницы.

И обиднее всего даже не количество, а моменты, когда она делала эти ошибки.

Например, уступая 15:30 на подаче, она могла промахнуться с бэкхенда по линии, когда у нее был открыт пустой корт. Полностью. А ведь это ее любимый удар, который должен приносить ей титулы, а не боль.

Или же единственная двойная ошибка в матче – при счете 0:30 в гейме. Можно даже представить ход мыслей: «Ну как так-то? Мы же работаем, чтоб подача была мощнее. И где она, когда больше всего нужно?»

А по ту сторону сетки соперница, которая шикарно двигается и тащит все, кроме идеально выстроенных атак. Которая при первой же возможности включает нереально мощный форхенд – и забивает навылет, даже когда мяч у нее выше плеча (это очень сложно). И которая практически не ошибается, не делает подарков, у которой все надо выгрызать.

И вот ты сутки назад обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко , а теперь у тебя все валится из рук.

Как тут не заплакать.

***

Мирра говорила, что после поражений пару дней грустит, но потом уже готова работать дальше и опираться на успехи.

А успехи на этом «Ролан Гаррос» огромные: первый полуфинал «Большого шлема», первый полуфинал уровня основного тура вообще, дебют в топ-25 по итогам. Это как минимум.

Так что турнир для нее был шикарным. И она большая молодец.

Эх, Мирра проиграла в 1/2 «Ролан Гаррос». Взяла всего 4 гейма – и плакала