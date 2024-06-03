Паолини – Рыбакина прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Открытие нынешнего сезона итальянка Жасмин Паолини в борьбе за выход в полуфинал на Открытом чемпионате Франции по теннису встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Матч состоится 5 июня, начало не ранее 12:40 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Жасмин Паолини далеко не новичок в туре. Теннисистке 28 лет, довольно давно она выступает на высоком уровне и при этом постоянно прогрессирует. Но в этом сезоне случился прорыв. Сначала четвертый круг на Australian Open, сейчас четвертьфинал на Ролан Гаррос. Елена Рыбакина выиграла в этом сезоне три турнира WTA, но со времени победы на Уимблдоне других успехов на мэйджорах нет. Букмекеры отдают ей преимущество. Winline предлагает на победу Елены коэффициент 1,27, выигрыш Паолини оценивается коэффициентом 3,79.

Личные встречи

Спортсменки трижды пересекались на различных турнирах за последние два года. Два матча на грунте выиграла Рыбакина, а один на харде она не завершила из-за травмы. Представляем результаты по сетам.

19.04.2024. Елена Рыбакина 2 : 1 Жасмин Паолини

17.08.2023. Жасмин Паолини 1 : 0 Елена Рыбакина (техническая победа)

12.05.2023. Елена Рыбакина 2 : 0 Жасмин Паолини

Ролан Гаррос: Жасмин Паолини – Елена Рыбакина прямая трансляция матча 05.06.2024

Жасмин Паолини

Итальянка впервые вошла в число двадцати сильнейших теннисисток мира, при этом не отличается серьезными физическими данными. Ее рост составляет всего 163 сантиметра, но при этом она очень быстро передвигается по корту и уповает на точность своих ударов. В случае победы и выхода в полуфинал Паолини впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA.

Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана проводит хороший для себя сезон. Да, пока нет второго титула на турнирах Большого шлема, зато с победами на других соревнованиях все в порядке, что позволяет зарабатывать призовые и очки. Последние два года Рыбакина стабильно находится в топ-5 сильнейших теннисисток. В четырех предыдущих поединках на Ролан Гаррос 2024 она не испытала ни малейших проблем, выиграв все матчи в двух сетах.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024