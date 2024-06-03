Ролан Гаррос: Жасмин Паолини – Елена Рыбакина прямая трансляция матча 05.06.2024

Проводящая лучший сезон в карьере итальянка Жасмин Паолини в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Матч состоится 5 июня и начнется не ранее 12:40 по московскому времени.

Соперницы будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Хасмин Паолини уже десять лет выступает во взрослом профессиональном теннисе, и раньше за ней никогда не значились крупные успехи. Она год за годом прогрессировала, но все равно оставалось одной из теннисисток уровня топ-50. В январе 2024 года итальянке исполнилось 28 лет, и началось преображение. В феврале она выиграла титул на тысячнике в Дубае, причем косвенно при помощи Елены Рыбакиной, которая снялась из-за болезни. До этого на Australian Open Жасмин впервые вышла в четвертый круг турнира Большого шлема, а сейчас превзошла это достижение. В нынешнем сезоне Паолини впервые вошла в число 20 сильнейших теннисисток мира, сейчас уже будет 12 или 13-й, а в случае победы в четвертьфинале Ролан Гаррос и вовсе впервые войдет в топ-10. При этом если обратить внимание на антропометрические данный Жасмин, то она уступает многим современным спортсменкам. Ее рост всего 163 сантиметра, но за счет скорости передвижения по корту, хороших и плотных ударов под заднюю линию, она может поставить в тупик любую соперницу.

Паолини – Рыбакина прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Елена Рыбакина как ворвалась в 2022 году в элиту женского мирового тенниса, выиграв турнир в Уимблдоне, так и находится там по сей день и не собирается терять позиции в топ-50 рейтинга WTA. Впрочем, на турнирах Большого шлема кроме Уимблдона похвастать пока нечем. Был еще финал Australian Open в 2023 году и все. На Ролан Гаррос высшим достижением Рыбакиной является выход в четвертьфинал в 2021 году, сейчас она его повторила, причем сделала это более чем уверенно. Всех своих соперниц Елена обыграла в двух сетах, а уступала максимум семь геймов. На счету экс-россиянки восемь титулов на турнирах WTA, три из них она взяла в нынешнем сезоне. Сначала в январе в Брисбене, затем в феврале в Абу-Даби и на грунте в Штутгарте. Был еще финал мастерса в Майами, где Рыбакина уступила американке Даниэль Коллинз. Жасмин Паолини придется в очередной раз справляться с соперницей, которая обладает стабильной первой подачей и хорошей игрой на задней линии.

Спортсменки встречались трижды, все матчи уложились в последние два года. Дважды Елена выигрывала на грунте и один раз Жасмин взяла верх на харде, но Рыбакина тогда снялась при счете 1 – 0 в ее пользу по сетам. Букмекеры полностью на стороне Елены. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,27, на победу итальянки коэффициент 3,79.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024