Ролан Гаррос: Коко Гауфф – Онс Жабер прямая трансляция матча 04.06.2024

Редко бывает так, что турнир Большого шлема обходится вообще без сюрпризов. Но на этот раз в четвертьфинал из верхней сетки у женщин вышли все сильнейшие. Пришла пора поединков топового уровня. В одном из них встретятся третья ракетка мира Коко Гауфф и девятая в мировом рейтинге Онс Жабер. Матч состоится 4 июня и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперницы будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Коко Гауфф в марте исполнилось 20 лет, и она перестала быть тинейджером. Причем на взрослом уровне американка выступает с 15 лет, и создается впечатление, что она куда старше своего возраста. Гауфф необычайно талантливая спортсменка. Пусть в туре есть Ига Швентек и Арина Соболенко, но и Коко реально претендует на первые позиции рейтинга. В прошлом сезоне она добилась первого большого успеха в карьере, выиграв домашний US Open. Годом ранее она уже добиралась до финала Ролан Гаррос, но там пришлось встречаться с Игой Швентек, которая уже четвертый год подряд в Париже не проигрывает. На счету Гауфф семь титулов на турнирах WTA. Она отличается отличной физической подготовкой, благодаря чему очень хорошо играет на задней линии и в атаке. Еще одно положительное качество американки ее психологическая устойчивость. Пока на турнире Коко вообще не испытывала проблем. Всех своих соперниц она обыграла в двух сетах и максимум семь геймов отдала только чешке Тамаре Зиданшек.

Гауфф – Жабер прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

У Онс Жабер сетка была довольно непростая. В первом круге туниска легко в двух сетах разобралась с американкой Сашей Викери, но уже во втором возникли трудности в поединке против колумбийки Камилы Осорио. Взяв первый сет, второй Жабер проиграла со счетом 1 : 6. Но затем вернулась в игру и довела дело до победы. В третьем матче ей противостояла 31-я сеяная канадка Лейла Фернандес. Победа Онс в двух сетах, но во втором пришлось играть тай-брейк. Наконец, в предыдущем матче девятая ракетка мира выиграла у датчанки Клары Таусон в двух сетах. Жабер разносторонняя теннисистка, которая умеет на корте очень многое, но самая главная ее проблема это психологическая неустойчивость. Отсюда три поражения в финалах турниров Большого шлема. Дважды она проигрывала на Уимблдоне и один раз на Открытом чемпионате США. Второй год подряд Онс будет играть в четвертьфинале Roland Garros. В прошлом году она уступила на этой стадии бразильянке Беатрис Хаддад Майе.

Соперницы ранее встречались в рамках различных турниров шесть раз, четыре победы на счету Коко Гауфф. Букмекеры и сейчас на ее стороне. Winline предлагает на победу американки коэффициент 1,21, выигрыш Онс Жабер оценивается коэффициентом 4,39.

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